السجن 4 سنوات لأردني روّج إلكترونياً لجبهة النصرة

صادقت #محكمة_التمييز_الأردنية، الاثنين، على قرار محكمة #أمن_الدولة بسجن مواطن لمدة 4 سنوات (أشغال شاقة) بتهمة الترويج الإلكتروني لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وكان المتهم قام بالتواصل مع أحد عناصر تنظيم #جبهة_النصرة في #سوريا خلال عام 2015 لتقديم العون لهم مستخدما موقع #تويتر آنذاك، كما كان متابعا لفصائل وتنظيمات إرهابية مقاتلة بعد ظهورها إثر الأحداث الدائرة في سوريا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

واستخدم المتهم حسابا وهميا على تويتر لنشر الأخبار المتعلقة بالفصائل المسلحة المقاتلة في سوريا قاصدا من ذلك الترويج لتلك الفصائل، بحجة أن قتالهم يتفق مع الشريعة الإسلامية.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية غلّظت أحكامها على القضايا ذات الصلة بتنظيمي #داعش وجبهة النصرة إلى الإعدام والوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من يؤيد ويروج للتنظيمين وأفكارهما.