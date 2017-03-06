الوجود العسكري الإيراني في سوريا هاجس إسرائيل الجديد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين #نتنياهو، خلال جلسة #الحكومة_الإسرائيلية أمس إنه سيطلب من الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، أن يضمن كل اتفاق يتم التوصل إليه في #سوريا، انسحاب القوات الإيرانية منها. ومن المقرر أن يغادر نتنياهو يوم الخميس القادم إلى موسكو، للاجتماع ببوتين.

وقال نتنياهو: "في إطار الاتفاق أو من دونه، #إيران تحاول ترسيخ وجودها بشكل دائم في سوريا، إما من خلال الوجود العسكري أو قوة عسكرية بحرية، في محاولة تدريجية لفتح جبهة معنا في هضبة #الجولان .

وقال المحاضر الإسرائيلي في الشأن الإيراني مئير جاودانفار للعربية.نت إن الإيرانيين يبحثون عن قاعدة لهم في سوريا خاصة بعد استثماراتهم الهائلة في الحرب الدائرة في سوريا من أجل الحفاظ على نظام #بشار_الأسد، كما يرغبون باستخدام الأراضي السورية كممر للأسلحة بين إيران و #حزب_الله في لبنان وكمحطة لجمع المعلومات عن إسرائيل .

نتنياهو سيعرب للروس عن معارضة إسرائيل القوية لهذه الإمكانية في محاولة إسرائيلية للتوصل إلى تفاهمات معينة من أجل تقليص الاحتكاك بين القوات الإسرائيلية والإيرانية.

محلل الشرق الأوسط في موقع وللا الإسرائيلي افي سخاروف قال للعربية.نت إن إيران أعلنت مراراً أنها العدو الأول لإسرائيل، وأنها تسعى لتدمير #الدولة_العبرية وإن #طهران متورطة بكل العمليات العسكرية ضد إسرائيل سواء على الحدود مع سوريا أو لبنان، وأضاف سخاروف أن تواجد إيران على الحدود الإسرائيلية يشكل خطراً على أمن إسرائيل، وأن التوتر والتصعيد سيسودان المنطقة مع استبعاده وقوع حرب بين الطرفين إذا بقيت إيران في الأراضي السورية.

في هذا الموضوع، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل #بوغدانوف ، لصحيفة "الحياة اللندنية أمس، إن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا سيشكل فقط جزءاً من الاتفاق النهائي على الأزمة في سورية. مضيفاً أن السلطة القانونية التي ستنتخب على أساس قانوني في سورية هي التي ستملك حق المطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد".