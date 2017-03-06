جوبيه لن يحل محل فيون بانتخابات رئاسة فرنسا

قال #رئيس_الوزراء_الفرنسي السابق آلان #جوبيه اليوم الاثنين إنه لن يخوض #انتخابات الرئاسة بفرنسا وانتقد بشدة مرشح حزبه فرانسوا #فيون.

وكان جوبيه يوصف على نطاق واسع بأنه بديل محتمل لفيون الذي يعاني من فضيحة مالية. وجاء جوبيه في المركز الثاني وراء فيون في الانتخابات التمهيدية لحزبهما.

وقال جوبيه في مسقط رأسه بوردو "أؤكد مرة أخرى وبشكل نهائي أني لن أكون مرشحا لرئاسة الجمهورية" مضيفا أن ذلك يرجع إلى أنه أصبح أصعب الآن عن أي وقت مضى توحيد #حزب_الجمهوريين المحافظ الذي ينتمي له وأيضا لأن الناخبين يريدون وجوها جديدة.

وقال جوبيه عن حملة فيون التي أضرت بها مزاعم بأنه أساء التصرف في أموال عامة "يا خسارة".