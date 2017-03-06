كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت مقذوفا لم تُعرف طبيعته

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن #كوريا_الشمالية أطلقت في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي #مقذوفاً لم تُعرف طبيعته من منطقة تونجتشانج-ري حيث توجد قاعدة للصواريخ.

وقال الجيش إن المقذوف سقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وتقع تونجتشانج-ري قرب حدود كوريا الشمالية مع #الصين حيث أطلقت بيونغ يانغ #صاروخاً بعيد المدى العام الماضي نددت به الأمم المتحدة لخرقه القرارات التي تحظر استخدام تكنولوجيا الصواريخ.

وقال مسؤول بالجيش الكوري الجنوبي إنه يجري تحليل عملية الإطلاق تلك التي جرت في الساعة 7.63 صباح الاثنين(2236 الأحد بتوقيت غرينتش) لتحديد نوع المقذوف.

وكانت كوريا الشمالية قد هددت باتخاذ "إجراءات انتقامية قوية" بعد أن بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة يوم الأربعاء لاختبار استعدادهما الدفاعي ضد أي عدوان محتمل من قبل كوريا الشمالية.

وانتقدت كوريا الشمالية هذه التدريبات السنوية ووصفتها بأنها استعداد لحرب ضدها.