كاسترو: سياسات ترمب التجارية متطرفة ومغرورة

انتقد الرئيس الكوبي راؤول #كاسترو بشدة سياسات الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في مجال #الهجرة والتجارة ومجالات أخرى، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه ترمب بمراجعة وفاق هشّ بدأه الرئيس السابق باراك #أوباما مع #كوبا .

وفي أول تصريحات انتقادية موجهة لترمب منذ توليه السلطة وصف كاسترو سياسات ترمب التجارية بأنها "مغرورة"، وخطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنها "غير منطقية."

وبث التلفزيون الرسمي الكوبي مساء الأحد كلمة لكاسترو لقمة للزعماء اليساريين في فنزويلا.

وهدد ترمب قبل توليه السلطة بنسف الوفاق بين الولايات وكوبا إذا لم يتم إبرام "اتفاق أفضل"، من دون أن يقدم تفاصيل.

وقال #البيت_الأبيض الشهر الماضي إنه في خضم "مراجعة كاملة لكل السياسات الأميركية تجاه كوبا".

وقال كاسترو إن "الأجندة الجديدة للحكومة الأميركية تهدد بإطلاق سياسة تجارية #متطرفة مغرورة ستؤثر على قدرة تجارتنا الخارجية على المنافسة وتخرق الاتفاقيات البيئية ..وتلاحق وترحل #المهاجرين."



وأضاف أن الهجرة ترجع إلى التفاوت والفقر المتزايدين الناجمين عن نظام اقتصادي دولي غير منصف، ومن ثم فإن بناء جدار على الحدود المكسيكية "غير منطقي" ويستهدف كل مواطني أميركا اللاتينية وليس المكسيكيين فقط.

وقال "لا يمكنك احتواء الفقر والكوارث والمهاجرين بالجدران ولكن بالتعاون والتفاهم والسلام".