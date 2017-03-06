كم سيبلغ عدد المسلمين في عام 2070؟

توقع تقرير أن يكون عدد المسلمين هو الأكبر في العالم عام 2070. وقال التقرير الصادر عن #معهد_بيو_الأميركي للأبحاث إنّ عدد #المسلمين في العالم سيزيد بنحو 73% بين عامي 2010 و2050.

ووفقاً لدراسة التغيرات الديمغرافية فإنّ أتباع المسيحية سيزدادون بنسبة 53 بالمئة. وفي عام 2010، كان في العالم 1.6 مليار مسلم، و2.17 مليار مسيحي. وعام 2050، سيكون هناك 2.76 مليار مسلم، و2.92 مليار مسيحي.

وإذا استمرت كلتا الديانتين في النمو بالمعدل ذاته، فسيكون عدد المسلمين أكبر من عدد المسيحيين عام 2070.

ولفت التقرير إلى أن نسبة الملحدين واللاأدريين واللادينيين سوف تتراجع من 16.4% من سكان العالم إلى 13.2% بحلول عام 2050.

لكن التقرير أشار أيضا إلى أنه من المتوقع أن تزويد نسبة اللادينيين والملحدين في #أوروبا وأميركا الشمالية.

وأوضح المركز أن المسيحية ستكون ثاني أسرع #الأديان انتشاراً، فيما سيزيد عدد سكان العالم بنسبة 37% في الفترة ذاتها.

ويقول التقرير إن عدد المسلمين سيشكل نحو 10% من العدد الإجمالي لسكان أوروبا.