أزمة حادة بين كوريا الشمالية وماليزيا تمتد لكرة القدم

المصدر: كوالالمبور، سيول- رويترز، فرانس برس

أعلنت كوريا الشمالية، الاثنين، أنها ستطرد السفير الماليزي ردا على قرار مماثل من كوالالمبور على خلفية تحقيقات الأخيرة بشأن اغتيال الاخ غير الشقيق لزعيم الدولة الشيوعية.

وبالتزامن، طلبت ماليزيا نقل مواجهة أمام كوريا الشمالية في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم الى ملعب محايد. وأكد الأمين العام للاتحاد الماليزي لكرة القدم حامدين محمد أمين ان بلاده تقدمت بطلب الى الاتحاد الاسيوي للعبة لعدم السفر الى بيونغ يانغ لخوض المباراة هذا الشهر بعد التشاور مع السلطات الماليزية.

هذا وأفاد بيان بثته وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية، الاثنين، أن "وزارة الخارجية تعلن سفير ماليزيا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وتأمر بمغادرته" البلاد خلال 48 ساعة، ردا على خطوة مماثلة قامت بها كوالالمبور.

وغادر #كانج_تشول #السفير_الكوري_الشمالي في ماليزيا، مبنى السفارة، الاثنين، وسط خلاف دبلوماسي بين البلدين بسبب جريمة مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

والسبت، أعلنت السلطات الماليزية كانج تشول سفير كوريا الشمالية إلى ماليزيا "شخصا غير مرغوب فيه" وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وذلك عقب تصريحات مهينة أدلى بها بشأن التحقيق في مقتل #كيم_جونج_نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية.

ورفض السفير الكوري الشمالي تقديم أي اعتذار عن التصريحات المذكورة.

ووبخ رئيس وزراء #ماليزيا نجيب عبد الرزاق، #كوريا_الشمالية، اليوم الاثنين، قبيل مغادرة السفير.

وإذا صح اعتقاد مسؤولين أميركيين والمخابرات الكورية الجنوبية أن عملاء لكوريا الشمالية قتلوا كيم جونج نام، فإن قرار اغتياله على أراضي ماليزيا قد يؤدي لخسارة الدولة الشيوعية المنعزلة أحد أصدقائها القلائل.

وتصاعد غضب ماليزيا من الحادث بعد الكشف عن استخدام القتلة لغاز الأعصاب في.إكس وهو مادة كيمياوية شديدة السمية لدرجة وضعها في قائمة الأمم المتحدة لأسلحة الدمار الشامل.

ورفضت كوريا الشمالية قبول أن القتيل في الواقعة التي شهدها مطار كوالالمبور الدولي في 13 فبراير/شباط هو الأخ غير الشقيق لزعيمها #كيم_جونج_أون، واتهم سفيرها حكومة نجيب بالتواطؤ مع قوى خارجية وقال إنه لا يمكن الوثوق في التحقيق.

"وقاحة دبلوماسية"

ووصف نجيب تصريحات سفير كوريا الشمالية في ماليزيا كانج تشول بأنها "وقاحة دبلوماسية". وقال للصحافيين في البرلمان: "كان عليهم أن يعتذروا. ولذلك أعلنا أن السفير شخص غير مرغوب فيه".

وتابع: "هذا يعني أننا صارمون فيما يتعلق بمسألة شرفنا. لا يمكن لأحد أن يقلل من شأننا أو يسبب لنا الفوضى متى شاء".

وبسؤاله عما إذا كانت ماليزيا، التي استدعت سفيرها إلى بيونغ يانغ للتشاور، ستراجع علاقاتها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، لم يحدد نجيب موقف بلاده وقال: "سنرى. سنأخذ الأمر خطوة خطوة".