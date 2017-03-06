مفاجأة جديدة في مقتل سفير روسيا بأنقرة.. وشابة متورطة!

بعد مرور أشهر على #مقتل_السفير_الروسي في أنقرة، بدأت ملامح شبهات تحوم على ما يبدو حول فتاة روسية كانت على اتصال بالقاتل مولود ميرت ألطينتاش.

فقد ألقت السلطات التركية القبض على فتاة روسية تبلغ من العمر 33 عاماً قد تكون مرتبطة بعملية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في #أنقرة في ديسمبر الماضي، بحسب ما أوردت قناة "خبر" التركية الاثنين. وذكرت أن الروسية "كاتيرينا ب." اتصلت هاتفياً بمولود ميرت ألطينتاش، في نوفمبر الماضي. كما اتصلت السيدة الثلاثينية في الفترة نفسها بالمركز الثقافي الروسي في أنقرة.

وخلال استجوابها، اعترفت كاتيرينا بأنها كانت تتصل بـ ألطنطاش عن طريق تطبيقات ماسنجر. وهي لا تزال موقوفة قيد التحقيق.

يذكر أن السفير الروسي أندريه كارلوف لقي مصرعه في 19 ديسمبر 2016 خلال افتتاح معرض صور حول #روسيا في أنقرة، حيث غافله أحد الذين كانوا واقفين ضمن الحراسة، وأطلق القاتل، النار في ظهر السفير، صارخاً هذا لأجل #سوريا .

