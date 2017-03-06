ملك الأردن يبحث مع وفد يهودي أميركي إحياء عملية السلام

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أهمية تكثيف الجهود المستهدفة لإعادة إطلاق #مفاوضات جادة وفاعلة بين #الفلسطينيين و #الإسرائيليين استناداً إلى #حل_الدولتين، باعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع.

جاء ذلك خلال استقبال #ملك_الأردن في قصر بسمان، الأحد، وفداً من القيادات #اليهودية الأميركية، في اجتماع جرى خلاله استعراض جهود تحريك #عملية_السلام، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضاف الملك أن التوصل إلى سلام عادل وشامل من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وشعوبها، محذراً من أن عدم إحراز أي تقدم في مسار عملية السلام سيؤجج مشاعر اليأس والإحباط لدى شعوب المنطقة.

وشدد الملك على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في القدس وعدم المساس به، لما سيكون له من انعكاسات سلبية على المنطقة برمتها.

وتناول اللقاء الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة خطر الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية، لما يشكله من تهديد لمنظومة الأمن والسلم العالميين، إضافة إلى الأعباء التي يتحملها الأردن جراء اللجوء السوري وانعكاساتها على مختلف القطاعات الخدمية.

إلى ذلك، بحث ملك الأردن مع رئيس هيئة ‏أركان الدفاع البريطانية، الفريق أول السير ستيورات بيتش، الأحد، عدداً من القضايا الراهنة على الساحة الإقليمية، لاسيما الجهود في محاربة #التنظيمات_الإرهابية .

وتناول اللقاء الذي جرى في قصر بسمان، العلاقات بين البلدين خصوصا في المجالات العسكرية والدفاعية.