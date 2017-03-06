واشنطن تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية 4 صواريخ باليستية

دانت الولايات المتحدة بشدة إطلاق #كوريا_الشمالية صباح الاثنين 4 صواريخ باليستية، مؤكدة استعدادها "لاستخدام كل القدرات المتوفرة لدينا ضد هذا التهديد المتعاظم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان إن "الولايات المتحدة تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية #صواريخ #باليستية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر صراحة على كوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية".

وأضاف "نحن نبقى جاهزين - وسنواصل أخذ الخطوات اللازمة لتعزيز جاهزيتنا - للدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا من أي هجوم، ونحن مستعدون لاستخدام كل القدرات المتوفرة لدينا ضد هذا التهديد المتعاظم".

وشددت #الخارجية_الأميركية في بيانها على أن ما تقوم به كوريا الشمالية لن يؤدي إلا إلى تعزيز "التصميم الصلب" للولايات المتحدة وحلفائها على التصدي "للسلوك غير القانوني" لبيونغ يانغ.

وأضاف البيان أن "استفزازات كوريا الشمالية لن تؤدي إلا إلى تعزيز تصميمنا الصلب على التصدي للبرامج غير القانونية (لبيونغ يانغ) في مجال أسلحة الدمار الشامل".

وتابع "ندعو كوريا الشمالية إلى الكف عن استفزازاتها وخطاباتها النارية التي تهدد #السلام والاستقرار الدوليين وإلى اختيار الخيار الاستراتيجي بالوفاء بالتزاماتها وواجباتها الدولية والعودة إلى مفاوضات جدية".

وبحسب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فقد أطلقت كوريا الشمالية صباح الاثنين أربعة صواريخ باليستية، سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال آبي أمام البرلمان إن "كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ اجتازت مسافة حوالي ألف كلم. لقد سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلادنا".

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت صباح الاثنين صواريخ "عدة" باتجاه البحر قبالة السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوزارة إن مدى الصواريخ التي أطلقت "يبلغ في المعدل حوالي ألف كيلومتر"، مشيرة إلى أنها وبالتعاون مع الولايات المتحدة "تحللان عن قرب" البيانات المتعلقة بهذه التجارب الصاروخية.