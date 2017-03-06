وزير الدفاع الفرنسي يؤكد من بيروت على مساعدة جيش لبنان

أكد #وزير_الدفاع_الفرنسي جان ايف لودريان من بيروت الاثنين استمرار بلاده في تقديم المساعدات إلى #الجيش_اللبناني.

وشدد #لودريان عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، على "الاستمرار في تقديم المساعدات للجيش اللبناني، لا سيما تلك التي كان وعد بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته الأخيرة للبنان".

وبعد لقائه نظيره اللبناني #يعقوب_الصراف، أعلن لودريان دعم #فرنسا "لسلامة وسيادة #لبنان"، معتبراً أن ذلك يمر عبر "احترام المؤسسات ولكن بالتوازي مع وجود جيش لبناني منظم ومتماسك".

عون يثني على باريس

وشكر #عون خلال لقائه لودريان "الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان في المجالات كافة، لا سيما في المجال العسكري"، متمنيا "استمرار هذا الدعم لتمكين الجيش من القيام بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقه، لا سيما في مجال حفظ الامن والاستقرار في البلاد ومكافحة الارهاب".

ووصل لودريان الى بيروت مساء السبت، والتقى الاثنين الى جانب عون والصراف، رئيس البرلمان #نبيه_بري كما يلتقي رئيس الوزراء #سعد_الحريري، على ان يزور الثلاثاء الوحدة الفرنسية العاملة في اطار قوة الامم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) المنتشرة في جنوب لبنان.

وتشارك فرنسا بـ850 عسكريا في هذه القوة المؤلفة من 10 آلاف عنصر ينتمون الى 36 دولة.