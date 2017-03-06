قيادي بالقاعدة يرفض المثول أمام محكمة أميركية

تبدأ محكمة اتحادية في بروكلين بولاية #نيويورك الأميركية، اليوم الاثنين، النظر في قضية عضو في #تنظيم_القاعدة متهم بالمشاركة في شن هجمات على القوات الأميركية، أسفرت عن مقتل عسكريين في #أفغانستان.

وإبراهيم سليمان عدنان آدم هارون - المعروف باسم الوردة البيضاء في لغة البشتو - متهم بالتآمر على قتل أميركيين وبدعم جماعة إرهابية وغيرها.

ومن المتوقع أن تنظر هيئة محلفين مجهولة الأعضاء في القضية، وهو أمر مألوف في القضايا المتعلقة بالأمن القومي.

ولا يتوقع أن يمثل هارون (47 عاماً) شخصياً أمام المحكمة، إذ يصر منذ ترحيله من #إيطاليا في أكتوبر تشرين الأول 2012 على محاكمته أمام محكمة عسكرية، كونه "محارباً" وعبر بشكل متزايد عن عدم رضاه عبر سلوك عدائي في قاعة المحكمة.

وقبيل جلسة مقررة في مايو/ أيار الماضي اشتبك هارون بالأيدي مع رجال الأمن ومزق ملابسه وقاطع جلسة الاستماع عبر الصراخ من غرفة مجاورة جرى احتجازه بها.

ويرفض هارون الحديث إلى المحامين، الذين عينتهم له المحكمة للدفاع عنه منذ عامين، مما دفعهم للطلب من القاضي برايان كوجان السماح لهارون بمتابعة محاكمته عبر الفيديو في زنزانته.

وألقي القبض على هارون في ليبيا عام 2005 وأطلق سراحه عام 2011، ووضع على متن سفينة للاجئين متجهة إلى إيطاليا، حيث اعتقلته السلطات وأبلغت السلطات الأمنية الاتحادية الأميركية، التي استجوبه ممثلون عنها في إيطاليا وفقاً لمستندات المحكمة.

ويقول الادعاء إن هارون وهو من #النيجر اعترف بأنه انضم إلى معسكر تدريب لتنظيم القاعدة في #أفغانستان قبل وقت قصير من هجمات 11

سبتمبر/ أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن.

وقالت السلطات الأميركية إن هارون شارك في عدد كبير من الهجمات على الجنود الأميركيين على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، قتل في إحداها ملاحاً جوياً ومجنداً أميركياً.

كما جاء في مستندات المحكمة أن هارون سافر أيضا إلى #نيجيريا، حيث كان يخطط لتفجير السفارة الأميركية هناك.

ويواجه هارون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته، ولا يمكن إعدامه بموجب شروط تسليمه.