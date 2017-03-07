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تركيا.. اجتماع عسكري ثلاثي لبحث ملفي سوريا والعراق

المصدر: العربية.نت، رويترز
من الاجتماع
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أعلنت القوات المسلحة التركية، الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش التركي، الجنرال خلوصي آكار، التقى بقائدي الجيشين الأميركي، جوزف دانفورد، والروسي، فاليري غيراسيموف، في إقليم #أنطاليا بجنوب #تركيا.

وذكرت في بيان أن الجنرالات الثلاثة ناقشوا ملفي #سوريا و #العراق في المقام الأول والأمن الإقليمي.

من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، في وقت سابق، بأن #الاتحاد_الأوروبي سينظم "بحدود الخامس من نيسان/أبريل" مؤتمراً دولياً رفيع المستوى حول سوريا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وأوضحت مصادر عدة أن الموعد المحدد لهذا المؤتمر الذي يعقد على مستوى #وزراء_الخارجية مع إمكان مشاركة بعض #رؤساء_الدول سيتأكد في الأيام المقبلة، لكن دبلوماسياً قال إن الموعد هو "بحدود الخامس من نيسان/أبريل".

كلمات دالّة

#تركيا, #سوريا, #العراق, #رؤساء أركان جيوش, #الاتحاد الأوروبي, #وزراء الخارجية, #رؤساء الدول, #أنطاليا

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