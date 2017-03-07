تركيا.. اجتماع عسكري ثلاثي لبحث ملفي سوريا والعراق

أعلنت القوات المسلحة التركية، الثلاثاء، أن رئيس أركان الجيش التركي، الجنرال خلوصي آكار، التقى بقائدي الجيشين الأميركي، جوزف دانفورد، والروسي، فاليري غيراسيموف، في إقليم #أنطاليا بجنوب #تركيا.



وذكرت في بيان أن الجنرالات الثلاثة ناقشوا ملفي #سوريا و #العراق في المقام الأول والأمن الإقليمي.

من جهة أخرى، أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس، في وقت سابق، بأن #الاتحاد_الأوروبي سينظم "بحدود الخامس من نيسان/أبريل" مؤتمراً دولياً رفيع المستوى حول سوريا بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وأوضحت مصادر عدة أن الموعد المحدد لهذا المؤتمر الذي يعقد على مستوى #وزراء_الخارجية مع إمكان مشاركة بعض #رؤساء_الدول سيتأكد في الأيام المقبلة، لكن دبلوماسياً قال إن الموعد هو "بحدود الخامس من نيسان/أبريل".