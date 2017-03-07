الأردن.. ينظر قضية متهمين في تفجير الركبان

أحالت النيابة العامة الأردنية ملف 5 متهمين من جنسيات عربية إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بقضية #تفجيرات_الركبان الإرهابية التي وقعت في رمضان الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد حرس الحدود الأردنية ورجال الأمن العاملة على الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري، زياد العدوان قوله، إن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد أحالت ملف 5 متهمين من جنسية عربية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمحاكمتهم بقضية تفجيرات الركبان الإرهابية، التي وقعت في #رمضان الماضي 2016 وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية.

كما أكد العدوان أن جهاز الأمن العسكري في #الجيش_الأردني قد تمكن من إلقاء القبض عليهم على #الحدود_الأردنية_السورية، وتبين أنهم من المنتمين لتنظيم #داعش الإرهابي، وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع #الانتحاري المنفذ بعد أن قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة إضافة إلى تصوير العملية.

وأشار العدوان إلى أن أبرز التهم المنسوبة إليهم هي تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى مقتل شخص، وأن محكمة أمن الدولة ستباشر النظر في هذه القضية خلال أيام.