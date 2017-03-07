الأزمة تتفاقم.. لجوء كوريين شماليين لسفارتهم في ماليزيا

قال قائد #الشرطة_الماليزية، الثلاثاء، إن كوريين شماليين مطلوبين للاستجواب، فيما يتصل بقتل #كيم_جونغ_نام أخي زعيم كوريا الشمالية غير الشقيق لجأوا إلى سفارة بلدهم في كوالالمبور.

وقال خالد أبو بكر قائد الشرطة للصحافيين في مؤتمر صحافي "ما طول المدة التي يريدون أن يمكثوا فيها بالسفارة... هذه مسألة وقت قبل أن يخرجوا".

وأضاف أن سلطات كوريا الشمالية لا تبدي تعاوناً مع التحقيقات.

من ناحية أخرى قال أحمد زاهد حامدي، نائب رئيس وزراء #ماليزيا، إن بلاده لن تسمح لمواطني #كوريا_الشمالية بمغادرة البلاد في خلاف آخذ في التصاعد بين الجانبين.

من ناحية أخرى، أعلنت ماليزيا، الثلاثاء، أن موظفي سفارة كوريا الشمالية ممنوعون من مغادرة البلاد، وذلك رداً على منع بيونغ يانغ الرعايا الماليزيين من مغادرة أراضيها.

وقالت وزارة الداخلية الماليزية في بيان إنه "غير مسموح لأي مسؤول أو موظف في سفارة كوريا الشمالية بمغادرة البلاد"، وذلك وسط توتر بين البلدين بعد عملية الاغتيال.

كما أشارت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية قبل ذلك إلى أن المنع من السفر يشمل جميع رعايا كوريا الشمالية.

وأمرت كوريا الشمالية، الاثنين، بطرد السفير الماليزي رداً على خطوة مماثلة قامت بها #كوالالمبور.

واغتيل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ نام في 13 شباط/فبراير الماضي في مطار كوالالمبور بواسطة غاز "في أكس" للأعصاب المصنف ضمن #أسلحة_الدمار_الشامل.

وعلى الفور اتهمت كوريا الجنوبية الشمال بالوقوف وراء عملية الاغتيال، ومنذ ذلك الحين نشأت أزمة لا تزال تتفاقم بين ماليزيا وكوريا الشمالية.