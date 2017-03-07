تشاوش أوغلو: أوروبا تدعم كل أنواع الإرهاب ضد تركيا

قال #تشاوش_أوغلو وزير الخارجية التركي إن #أوروبا تدعم كل أنواع الإرهاب ضد #تركيا.

كما وجه أوغلو حديثه للمسؤولين الألمان "لا تعطونا دروسا في الديموقراطية!".

وخاطب وزير الخارجية التركي المسؤولين الألمان مساء الثلاثاء في هامبورغ قائلا "لا تعطونا دروسا في الديموقراطية"، وذلك في ذروة التوتر بين #برلين وأنقرة.

وقال "من فضلكم لا تعطونا دروسا في #حقوق_الإنسان والديموقراطية!"، وذلك في كلمة القاها من شرفة مقر إقامة القنصل العام التركي في هامبورغ أمام نحو 200 شخص من مؤيدي تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية التركية عبر استفتاء السادس عشر من نيسان/ابريل المقبل.