تعرف على قاتل قائد حزب الله مصطفى بدر الدين

أخطر شخصية في ميليشيا #حزب#الله اللبناني، #القاتل الملاحق دولياً، #مصطفى_بدر_الدين، من هو؟ وكيف قتل؟ ومن الأشخاص الذين كانوا معه في لحظاته الأخيرة؟

أسئلة وسواها يجيب عنها تحقيق خاص تبثه #قناة_العربية اليوم الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش، السابعة مساء بتوقيت السعودية.

يكشف التحقيق سيناريو ما جرى مع #القائد_العسكري لميليشيا حزب الله مصطفى بدر الدين، والذي قتل العام الماضي في سوريا في ظروف غامضة، ويميط اللثام عن #هوية_قاتله .

يذكر أن حزب الله قد أعلن #مقتل مصطفى بدر الدين، القائد العسكري للحزب، يوم 13 مايو/أيار 2016 ، إثر #قصف استهدف مكان إقامته قرب #مطار_دمشق_الدولي.

ويشار إلى أن مصطفى بدر الدين يعد أحد أبرز مؤسسي الجهاز السري لحزب الله، أو ما يدعى الأمن المضاد، جنده #الحرس_الثوري مع #عماد_مغنية عام 1982 قبل تأسيس حزب الله رسمياً. شارك عام 1983 مع مغنية في استهداف السفارة الأميركية ومقري المارينز والجنود الفرنسيين في #بيروت .

واتهم بدر الدين بتفجيرات #الكويت عام 1983، حيث قبض عليه وحكم بالإعدام. وفي عام 1990 يهرب من سجن الكويت بعد احتلالها من #العراق إلى #إيران و #لبنان . كما لبدر الدين علاقة بـ #تفجير_الخبر عبر ما يدعى حزب الله في #السعودية عام 1996. أسس حزب الله العراق عام 2003. وهو متهم باغتيال #رفيق_الحريري عام 2005 وعدد من #الاغتيالات التي تلته في بيروت وصولاً إلى وسام الحسن.