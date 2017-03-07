غوتيريس من مقديشو: الصومال يعيش كابوساً

وصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو #غوتيريس الثلاثاء إلى #مقديشو حيث سيجري محادثات مع الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد تتمحور خصوصاً حول #المجاعة التي تهدد #الصومال كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال غوتيريس للصحافيين خلال الرحلة إلى مقديشو، إن "النزاع والجفاف إلى جانب التغير المناخي والأمراض والكوليرا كلها عوامل تشكل كابوسا".

وأضاف "نحاول وضع آلية لتجنب الأسوأ"، وذلك أن موجة جفاف جديدة تضرب البلاد. وتهدد حوالي 3 ملايين شخص بحسب الوكالات الإنسانية فيما أعلنت السلطات الصومالية الجديدة في نهاية شباط/فبراير حالة "كارثة وطنية".