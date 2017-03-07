مقتل معتقل سابق في غوانتانامو بضربة أميركية في اليمن

أعلن #البنتاغون الاثنين أن معتقلاً سابقاً في #غوانتانامو أفرج عنه عام 2009 هو ضمن ناشطي #القاعدة الذين قتلوا في الأيام الأخيرة في ضربات جوية أميركية باليمن.

وقال المتحدث باسم #وزارة_الدفاع_الأميركية جيف ديفيس "أؤكد مقتل معتقل سابق في غوانتانامو هو #ياسر_السلمي الذي سجن بين 2002 و"2009.

ولم يتم الإدلاء بمعلومات إضافية عن السلمي، لكن المتحدث لفت إلى أنه لا يعتبر قيادياً مهماً في القاعدة.

وشنَّ #الجيش_الأميركي منذ الخميس نحو 40 #غارة في #اليمن استهدفت تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب".

ولا يزال في غوانتانامو 41 معتقلاً، 10 فقط منهم يلاحقون قضائياً.

وتقدر السلطات الأميركية أن نحو 30 في المئة ممن أفرج عنهم من السجن استأنفوا أو يشتبه باستئنافهم الأنشطة المتطرفة.