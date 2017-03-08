شاهد تمزيق قانون "منع الأذان" داخل الكنيست

اعتمد البرلمان الإسرائيلي، الأربعاء، في تصويت تمهيدي مشروعي قانون يهدفان إلى حظر الأذان عبر مكبرات الصوت ليلاً، كما أعلن #الكنيست في بيان.

وهذان النصان اللذان لا يزال يتعين التصويت عليهما في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح لهما مفعول قانون، أثارا موجة غضب في العالم العربي حين ساندتهما #الحكومة مبدئياً الشهر الماضي.

إلى ذلك، مزق رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة نص اقتراح القانون خلال جلسة الهيئة العامة في الكنيست.

وقال عودة خلال جلسة بحث القانون الإسرائيلي الذي يمنع الأذان في المساجد، بحسب ما نقلت وكالة (معا) الفلسطينية: "لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة أو بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد #اللغة_العربية وضد كل ما هو عربي".

وتابع: سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون #النكبة وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له.

وقال: لن نحترم قانون #منع_الأذان كما لم نحترم قانون #هدم_البيوت، الأذان كان قبل العنصريين وسيبقى بعدهم جزءاً من طبيعة بلادنا".