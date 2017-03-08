الأردن.. أحكام بالسجن على 6 أشخاص بقضايا إرهاب

قضت #محكمة_أمن_الدولة_الأردنية، الأربعاء، حكمها على 6 أشخاص بقضايا إرهابية تراوحت بين السجن لـ5 و8 سنوات مع الأشغال الشاقة.

وشملت #الأحكام شخصاً اعترف بقيامه بالتعليق على موقع "فيسبوك" بعبارات تدعو إلى #اعتصامات_مسلحة على خلفية الأحداث الدائرة في #سوريا ، وجرم بجناية التحريض على القيام بأعمال إرهابية وحكم عليه بالأشغال الشاقة 5 سنوات.

كما جرمت المحكمة متهماً حاول الالتحاق بتنظيم " #داعش " خلال محاولته الخروج من أراضي المملكة، إلا أن قوات #حرس_الحدود تمكنت من إلقاء القبض عليه وإيداعه للقضاء، وحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة 7 سنوات بعد إدانته بجناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

كما جرمت المحكمة شخصاً آخر بتهمتي الترويج لأفكار #جماعة_إرهابية ومحاولة الالتحاق بتنظيمات مسلحة والحكم عليه بالوضع بالأشغال الشاقة 8 سنوات.

كما جرمت المحكمة متهمين آخرين من بينهم محكوم على خلفية "خلية إربد"، وتم الحكم على كل منهما بالأشغال الشاقة 8 سنوات بعد إدانتهما بجنايات مناهضة لنظام الحكم، والقيام بأعمال إرهابية والترويج باستخدام الشبكة العنكبوتية.

وكان المتهمان قد انتقدا عبر مواقع #التواصل_الاجتماعي نظام الحكم في المملكة، داعين الناس إلى اعتناق فكر "داعش" الإرهابي بتمجيد زعيم التنظيم.

كما حكمت المحكمة على متهم عشريني بالأشغال الشاقة المؤقتة 6 سنوات بعد إدانته بجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية.