الجنائية تطلب من جنوب إفريقيا المثول أمامها بسبب البشير

قالت مسؤولة كبيرة في #جنوب_إفريقيا، اليوم الأربعاء، إن المحكمة #الجنائية_الدولية طلبت من بلادها المثول أمامها في السابع من أبريل/نيسان بسبب التقاعس عن اعتقال #الرئيس_السوداني عمر حسن #البشير خلال زيارة قام بها لجنوب إفريقيا منذ عامين.

وقالت إيشا جوهار، القائمة بأعمال المستشار القانوني لحكومة جنوب إفريقيا إن بريتوريا طلب منها المثول أمام المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، بسبب عدم التزامها بشأن طلب تعاون من المحكمة، وهو ما يناقض أحكام معاهدة تأسيس المحكمة الدولية السارية منذ عام 2002.

وقالت جوهار: "إنه يتعلق (طلب المثول) بأمر عدم التزام من جانب جنوب إفريقيا كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية وبالرئيس السوداني".

وأعلنت بريتوريا نيتها الانسحاب من عضوية المحكمة في 2015 بعد أن انتقدتها لتجاهلها أمر اعتقال البشير المتهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ينفيها الرئيس السوداني.

ومنعت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا الشهر الماضي محاولة الحكومة للانسحاب من المحكمة.