"عنف أسري" يقتل بريطانية ويصيب أخرى.. في يوم المرأة

قالت الشرطة إن شخصين قتلا في واقعة عنف أسري في مدينة ولفرهامتون بوسط #إنجلترا اليوم الأربعاء.

وذكرت شرطة وست ميدلاندز في بيان "استدعيت الشرطة إلى مبنى سكني في ليزويز درايف في منطقة ميري هيل بالمدينة في نحو الساعة 9:45 صباحاً إلى حيث يعتقد أن رجلا هاجم امرأتين قبل أن يطعنهما ويصيبهما بجروح".

يأتي الحادث في يوم يصادف الثامن من آذار/مارس، وهو #يوم_المرأة_العالمي.

وقالت #الشرطة إنها استخدمت قنابل صوت في اقتحامها للشقة واعتقلت الرجل الذي كان يحمل سكيناً. وتوفيت امرأة يعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها في مكان الحادث فيما توفي المشتبه به الذي يعتقد كذلك أنه في الثلاثينيات من عمره بعد فترة وجيزة.

ونقلت امرأة أخرى في الخمسينيات إلى #مستشفى مصابة بجروح غائرة بالبطن.