ما دور سليماني في مقتل مصطفى بدر الدين؟

بثت قناة "العربية" مساء الثلاثاء تحقيقاً خاصاً عن مقتل مصطفى بدر الدين، كشفت فيه تفاصيل جديدة حول عملية التخلص من #بدر_الدين وسر كراهية إيران وقائد ميليشيا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني له.

ففي عام 2013 طُلب من حزب الله القتال في #سوريا، وقام نصر الله بتكليف قائده مصطفى بدر الدين ليقود عناصره هناك، ومعه أرسلت إلى سوريا قوات الحرس الثوري الإيراني بقيادة #قاسم_سليماني، وكان سليماني يتجاهل خبرة بدر الدين الكبيرة، ويطمح ليقود المعركة بأسرها.

ويخاطر بدر الدين في حياته بالميدان مرة تلو الأخرى، ويقود عناصره لانتصارات كبيرة، كما يأخذ المسؤولية على الخسائر التي تكبدها الحزب عندما يكتشف أن #سليماني يفضل دفع عناصر الحزب إلى المعركة ليقوم بحماية الجنود الإيرانيين، ليقوم بمعارضته ويطلب منه أن يقود عناصره بنفسه حسب قراراته، ومعرفته، وخبرته.

وتسبب اختلاف بدر الدين وصدامه المستمر مع سليماني مشكلة لطهران مما دفعها مع #نصرالله للتخطيط للتخلص منه.

وتستمر محاكمته الغيابية في المحكمة الدولية بقضية اغتيال #الحريري، مما شكل أيضا ضغوطا كبيرة على #حسن_نصرالله أولاً من قبل سليماني الذي طلب إزاحة بدر الدين من طريقه، وثانياً من مسألة المحكمة الدولية صمم أن يجد طريقة للتخلص من هذا المقاتل.