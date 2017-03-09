ماذا فعل الطبيب مزور شهادة وفاة بدر الدين مع "العربية"

كشفت "العربية" في تحقيقها الخاص حول مقتل #مصطفى_بدرالدين قائد ميليشيا حزب الله اللبناني الذي تم بثه مساء الثلاثاء الكثير من الحقائق خلال بحثها في تفاصيل القضية حيث كانت المفاجأة وهي اغتياله بمؤامرة من صديقيه #نصرالله وقاسم #سليماني .

وكان من بين المفاجآت أيضا هو تزوير #التقرير_الطبي لواقعة مقتل بدر الدين على أيدي طبيب الحزب للمهمات الطبية والذي يدعى #داغر والذي رفض الحديث لـ"العربية" وأغلق الهاتف خوفا من مواجهته بالحقيقة التي يعرفها جيدا وكشفها الوثائقي للجميع فيما بعد.

وكشف التحقيق لأول مرة عن صورة الموقع الذي قتل فيه مصطفى بدر الدين كما تم تصويره من الجو بعد ساعات قليلة من العملية حيث يبدو الموقع سالما من أي استهداف وهو ما يكذب التقرير الطبي حول مقتله جراء قذيفة.

كما أخفى حزب الله جثة بدر الدين حتى عن الشرطة اللبنانية بسرعة كي يغلق ملف القضية، وقدم تقريراً حول موت بدر الدين إلى #المحكمة_الدولية.