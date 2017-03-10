إلغاء مئات الرحلات بسبب إضراب في مطاري برلين

ألغيت مئات الرحلات الجوية في #برلين بسبب إضراب جديد للطاقم الأرضي الجمعة في مطاري العاصمة الألمانية، كما ذكرت مصادر لوكالة فرانس برس.

والإضراب الذي بدأ عند الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش ويفترض أن يستمر طوال النهار، أدى إلى إلغاء كل رحلات الركاب والشحن تقريبا.

وبذلك ألغيت 204 رحلات في شونفيلد و455 رحلة في تيغيل، كما قال متحدث باسم الشركة المشغلة للمطارات "فلوغهافن برلين براندنبورغ" (اف بي بي) المشغلة للمطارات.

ويأتي هذا #الإضراب للطواقم الأرضية بعد إضرابين آخرين من هذا النوع شهدتهما برلين في شباط/فبراير في إطار المفاوضات حول الأجور التي تجريها نقابة الخدمات "فيردي".

وتطالب النقابة في مطارات ألمانية عدة بأجور أفضل للموظفين الأرضيين الذين يبلغ عددهم حوالى ألفين في برلين ويتولون خصوصا تحميل الأمتعة والتسجيل.