بعد الفضيحة المدوية.. رئيسة كوريا الجنوبية خارج الحكم!

بعد فضيحة الفساد التي هزت "عرش" رئيسة #كوريا_الجنوبية، وعصفت بالبلاد لأشهر، أصدرت المحكمة الدستورية في البلاد قرارها بعزل بارك جون هاي من منصبها الجمعة، وبذلك أصبحت باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطياً تعزل من منصبها.

وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

أخفت الحقيقة وانتهكت الدستور

وتعليقاً على الحكم الصادر، قالت القاضية لي جونج مي، رئيس المحكمة بالإنابة، إن بارك انتهكت الدستور والقانون "طوال فترة حكمها"، ورغم اعتراضات البرلمان والصحافة فقد أخفت الحقيقة وشنت حملة على المنتقدين.

وأضافت أن القرار جاء من أجل حماية الدستور. وقالت "نعزل الرئيسة بارك جون هاي من المنصب".

سقوط مدوَ لأول امرأة تتولى حكم البلاد

ويمثل الحكم بتأييد تصويت #البرلمان_الكوري في التاسع من ديسمبر الماضي الأول لعزل بارك، فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ سقوطاً مدوياً لأول امرأة تتولى رئاسة كوريا الجنوبية.

وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار بارك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة.

ووجه الادعاء الاتهام لبارك التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة، ما يشير إلى إمكانية التحقيق معها وقد تواجه إجراءات قانونية.

وكان قد تم تجريد بارك من سلطاتها بعد تصويت البرلمان على عزلها، لكنها ظلت في المجمع الرسمي للرئاسة المسمى بالقصر الأزرق. ولم تمثل بارك أمام المحكمة اليوم.

رئيس بالإنابة

إلى ذلك، تم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو آن رئيسا بالإنابة، وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات.

ونسبت وكالة أنباء يونهاب إلى أكبر مشرع مالي قوله الجمعة إن عزل باك لن يكون له تأثير على استقرار أسواق المال.