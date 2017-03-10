قتيلان بإطلاق نار بمقهى في بازل السويسرية

أطلق مسلحان النار على رواد مقهى في وسط #مدينة_بازل ، مساء الخميس، ما أسفر عن #مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة قبل أن يلوذا بالفرار، بحسب ما أعلنت سلطات المدينة الواقعة في شمال غرب #سويسرا .

وقالت النيابة العامة في بازل في بيان "رجلان دخلا #مقهى 56" قرابة الساعة 20,15 (19,15 ت غ) و" #أطلقا_النار مرات عدة. لقد قتل اثنان من الزبائن" وأصيب ثالث بجروح، "حالته حرجة".

ولم يشر البيان إلى #هوية_مطلقي_النار أو دوافعهما، مكتفيا بالقول إنهما تمكنا من الفرار.

كما لم تعلن السلطات عن هوية القتيلين و #الجريح . وأوضحت أن عددا من المارة أخطروها بالهجوم.

من ناحيتها قالت النيابة العامة الفدرالية في بيان إن "المجريات الدقيقة للهجوم ودوافعه لم تعرف حتى الآن ويجري التحقيق فيها".

ولا يزال المهاجمان متواريين عن الأنظار على الرغم من حملة #المطاردة الواسعة التي أطلقتها #الشرطة للقبض عليهما.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المحققين فإن المهاجمين فرا من المقهى باتجاه #محطة_قطارات مجاورة.

وعقب الهجوم أغلقت السلطات الطريق أمام المقهى إلى حين انتهت #فرق_الإسعاف من عملها.

ونادرا ما تشهد سويسرا حوادث إطلاق نار. لكن في ديسمبر الماضي أطلق شخص النار على مصلين في مركز إسلامي قرب محطة السكك الحديد في زوريخ، ما أدى إلى سقوط 3 جرحى.