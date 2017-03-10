5 قتلى بينهم روس بتحطم مروحية في اسطنبول

قتل خمسة أشخاص من الجنسية التركية والروسية بسقوط #مروحية، اليوم الجمعة، في الجانب الأوروبي من #اسطنبول_التركية، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث. حسب ما أفادت وكالة الأناضول.

وأوضحت وكالة دوغان أن المروحية كان على متنها أربعة روس وثلاثة أتراك بينهم قائدا الطائرة.

فيما ذكرت شبكة (سي.إن.إن ترك) ووسائل إعلام أخرى أن طائرة هليكوبتر تقل رجال أعمال بارزين هوت على طريق سريع بعد أن اصطدمت ببرج تلفزيوني في أحد أحياء مدينة اسطنبول اليوم الجمعة، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، حسب رويترز.

وأقلعت الطائرة وهي من طراز سيكورسكي إس-76 من #مطار_أتاتورك الرئيسي في اسطنبول وعلى متنها سبعة أفراد. ونسبت (سي.إن.إن ترك) إلى رئيس بلدية بيوك جكمجة قوله إن خمسة قتلوا.

ووفقاً للأناضول، فإن المروحية سقطت في تمام الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (8:30 تغ)، في منطقة بيوك جكمجة، في الجانب الأوروبي من المدينة حيث لم تُعرف أسباب سقوطها بعد.

وعقب سقوط المروحية هرعت فرق البحث والإنقاذ، الصحية، وسيارات الإطفاء إلى مكان الحادث.

ونفت مصادر في بلدية اسطنبول الكبرى، أن تكون المروحية المذكورة مروحية إطفاء، تابعة للبلدية.