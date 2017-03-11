الأسير الفلسطيني القيق.. سيناريو الأمعاء الخاوية يتكرر

أنهى #الأسير_الفلسطيني #محمد_القيق المعتقل إداريا لدى إسرائيل إضرابا عن الطعام استمر 32 يوما. وقال محامي القيق إن النيابة الإسرائيلية ستفرج عن محمد في منتصف إبريل المقبل ولن تجدد اعتقاله.

رافقت الآلام الأسير الفلسطيني محمد القيق شهرا كاملا. قضاه مضربا عن الطعام. احتجاجا على اعتقاله إداريا دون محاكمة.

اليوم أوقف محمد إضرابه، بعد تعهد النيابة الإسرائيلية بالإفراج عنه نهاية الشهر المقبل. سيناريو يتكرر للمرة الثانية للعام الثاني على التوالي.

ففي شهر يناير من العام الماضي اعتقلت إسرائيل #الصحفي_الفلسطيني محمد القيق، وحاكمته 6 أشهر دون لائحة اتهام. فرد الأخير بـ #إضراب_ مفتوح_عن_الطعام استمر 94 يوما، وانتهى بصفقة #الإفراج مقابل وقف #الإضراب ، 6 شهور فقط مضت على الإفراج ليتم إعادة اعتقاله بداية هذا العام فيرد بإضراب جديد، ثم صفقة أخرى. وقف الإضراب مقابل تعهد إسرائيلي بعدم تجديد #الاعتقال .

محمد ليس الوحيد الذي يخوض #معركة_الأمعاء_الخاوية مع #إسرائيل، فقد بدأ #أسرى #فلسطينيون سلسلة #إضرابات مماثلة كان أطولها إضراب #الأسير #سامر_العيساوي واستمر 8 أشهر.

#الاعتقال_الإداري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، يتيح لها #سجن أي شخص بين 3 و6 أشهر قابلة للتمديد عشرات المرات، دون توجيه تهمة أو #محاكمة .