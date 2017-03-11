الشرطة الألمانية تغلق مركز تسوق خشية هجوم إرهابي

طوقت الشرطة في مدينة #إسن بغرب #ألمانيا #مركز_تسوق في وسط المدينة، السبت، وأمرت بعدم فتحه "لدلائل قوية عن هجوم محتمل".

وألمانيا في حالة تأهب قصوى بعد هجمات كبرى نفذها متطرفون في #فرنسا و #بلجيكا، وبعد أن دهس تونسي رفضت السلطات طلب لجوئه جمعا من الناس في سوق لعيد الميلاد في #برلين خلال ديسمبر/كانون الأول، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا.

وقال متحدث باسم شرطة إسن: "وردت إلينا الجمعة دلائل قوية من مصادر أمنية بهجوم محتمل يخطط له هنا وسينفذ السبت، ولهذا اضطررنا لاتخاذ هذه الإجراءات".

وأفاد متحدث باسم الشرطة لقناة ألمانية أن الشرطة تعتبر التهديد هجوما "إرهابيا" محتملا.

وطوقت الشرطة المسلحة والمركبات المركز، وهو أحد أكبر مراكز التسوق في ألمانيا، وبه أكثر من 200 متجر، ولكن الطرق المحيطة ظلت مفتوحة أمام المرور.

وتقع إسن في منطقة رور الصناعية، ويقطنها نحو 600 ألف شخص.