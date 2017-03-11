تركيا تصر على إعفاء مواطنيها من تأشيرة الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، أن الاتفاقات مع #الاتحاد_الأوروبي، بما في ذلك اتفاق كبح تدفق #المهاجرين ستكون معرضة للخطر إذا لم ينفذ التكتل التعهدات بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.

وأضاف لقناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية أن #تركيا ستقدم نصا نهائيا للاتحاد الأوروبي "وإما أن تلغى كلها بما في ذلك الإعفاء من #التأشيرة واتفاق #المهاجرين أو تنفذ كلها".

وكانت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفقتا العام الماضي على أن تكبح تركيا تدفق المهاجرين على أوروبا مقابل حصولها على #مساعدات بمليارات اليورو وإعفاء المواطنين الأتراك من استخراج تأشيرة دخول قصيرة الأمد.