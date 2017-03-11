هولندا تطرد وزيرة تركية.. وتفرق مظاهرة مؤيدة لأردوغان

قال رئيس بلدية روتردام في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إن الشرطة الهولندية ترافق وزيرة الأسرة التركية إلى الحدود الألمانية بعد منعها من توجيه كلمة لحشد من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكانت #الشرطة_الهولندية احتجزت #وزيرة_الأسرة_التركية في مدينة روتردام ورفضت دخول موكبها إلى هولندا، وفق ما أوردته، السبت، مصادر إعلامية محلية.

وأضافت المصادر أن السلطات الهولندية أعلنت وزيرة الأسرة التركية "أجنبية غير مرغوب فيها" ، وطردتها باتجاه الحدود الألمانية.

وبينما كانت الوزيرة في طريقها إلى ألمانيا، كانت الشرطة في روتردام تفرق بالقوة آلاف #المتظاهرين_الأتراك الذين تجمعوا للاحتجاج على منع لاهاي وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من المجيء إلى المدينة للمشاركة في التجمع المؤيد لتعزيز سلطات الرئيس التركي .

وبعد الهدوء الحذر الذي ساد طوال ساعات عديدة بين المتظاهرين الذين احتشدوا بالآلاف قرب #القنصلية_التركية وبين عناصر الشرطة، انقلب المشهد فجر الأحد إذ راح عناصر الشرطة وبعضهم يمتطي الجياد يفرقون المتظاهرين بالقوة مستخدمين أيضاً خراطيم المياه.

وقالت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول صيان قايا، على "تويتر" إن الشرطة الهولندية أوقفتها على بعد 30 مترا من القنصلية التركية في روتردام ولم تسمح لها بالدخول.

وكانت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، قد ذكرت في وقت سابق، أن وزيرة الأسرة التركية ستسافر إلى مدينة #روتردام الهولندية برا بعد منع حكومة #هولندا هبوط طائرة #وزير_الخارجية هناك.

وقالت الوكالة إن فاطمة بتول صيان قايا تزور #ألمانيا حاليا لعقد اجتماعات منفصلة، لكنها ستتوجه إلى هولندا رغم إلغاء فعاليات كان مقررا أن تحضرها هناك.

وأظهرت لقطات لتلفزيون هولندي الشرطة وهي توقف ركب سيارات الوزيرة قرب القنصلية التركية في روتردام وتمنعها من دخول المبنى.

وقالت الحكومة الهولندية إنها لا ترغب في أن يقيم الساسة الأتراك حملات بين اللاجئين الأتراك على أراضيها مما دفع الرئيس أردوغان لوصف هولندا بأنها من "فلول النازية".

مظاهرة مؤيدة لأردوغان عند القنصلية التركية بروتردام

وقد احتشد عدة مئات من المتظاهرين يلوحون بأعلام تركيا أمام القنصلية التركية في مدينة روتردام الهولندية، السبت مطالبين برؤية وزيرة الأسرة التركية مع تصاعد الخلاف بين البلدين. وتدخلت قوات الأمن الهولندية لتفريق المتظاهرين المؤيدين لأردوغان عند القنصلية التركية في روتردام.

ووضعت الشرطة حواجز معدنية وقامت دوريات من الخيالة بإبعاد المتظاهرين عن القنصلية في حين زاد عدد المحتجين مع وصول مؤيدين لتركيا من ألمانيا.

ورفضت هولندا هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود #تشاوش_أوغلو لأسباب أمنية. وكان الوزير يسعى لحشد التأييد بين المغتربين الأتراك لصالح مقترحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوسيع صلاحياته التنفيذية.