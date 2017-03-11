تركيا: إغلاق سفارة هولندا وقنصليتها لأسباب أمنية

أفادت مصادر بالخارجية التركية، السبت، أنه تم #إغلاق_سفارة_هولندا وقنصليتها لأسباب أمنية، كما أغلقت السلطات التركية مقر إقامة السفير والقائم بالأعمال والقنصل العام.

وقالت وزارة #الخارجية_التركية ، إنها لا ترغب في عودة #السفير_الهولندي إلى أنقرة "لبعض الوقت"، على خلفية الخلاف بين عضوي حلف شمال الأطلسي بعد منع وزير خارجية تركيا من السفر جوا إلى هولندا.

وأوضحت الوزارة في بيان "لا نريد عودة السفير الهولندي، وهو حالياً في عطلة، لبعض الوقت. تم الشرح لنظرائنا أن هذا القرار الخطير ضد تركيا والجالية التركية في هولندا سيتسبب في مشكلات خطيرة دبلوماسيا وسياسيا واقتصاديا وفي مجالات أخرى."

وكان وزير الخارجية التركي تشاووش #أوغلو الذي وصل إلى فرنسا في زيارة غير مخطط لها، قد صرح في وقت سابق، أن منع #هولندا له من التوجه إلى روتردام السبت في خلاف بشأن الحملة السياسية التي تقوم بها أنقرة بين المهاجرين الأتراك لن يمر مرور الكرام وستكون له تبعات و"سنرد بإجراءات قاسية".

ووصف تشاووش أوغلو في تصريحات للصحافيين في اسطنبول قرار هولندا بأنه "فضيحة" وغير مقبول بأي شكل.

وقررت السلطات الهولندية منع #هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش #أوغلو الذي أراد التوجه السبت إلى هذا البلد للمشاركة في تجمع مؤيد لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي هدد بالرد على الإجراء، وقال "هولندا #فلول_للنازيين والفاشيين".

وقال أردوغان خلال تجمع في #اسطنبول "هذه بقايا من النازية، هؤلاء هم فاشيون". وأضاف "امنعوا وزير خارجيتنا من القدوم قدر ما تشاؤون، ولنر من الآن فصاعدا كيف ستهبط رحلاتكم في تركيا".

وذكرت قناة "إن تي في" أن #تركيا استدعت القائم بالأعمال الهولندي إلى وزارة الخارجية.

هذا ووصف رئيس الوزراء الهولندي مارك روته تصريح أردوغان الذي شبه فيه الهولنديين بالنازيين بأنه "أسلوب غير مقبول".

وقال روته للصحافيين خلال حملة استعدادا للانتخابات التي تجرى في 15 مارس/آذار إنه "تصريح مجنون بالطبع"، وأضاف "أفهم أنهم غاضبون، ولكن هذا بالطبع أسلوب غير مقبول".

