عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

رئيسة كوريا الجنوبية "المخلوعة" تغادر مجمع الرئاسة

المصدر: سيول - رويترز
رابط مختصر

من المقرر أن تغادر #رئيسة_كوريا_الجنوبية المعزولة #باك_جون_هاي "مجمع البيت الأزرق" الرئاسي مساء اليوم الأحد، حسب ما أكدته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت الوكالة إن #باك ستغادر #البيت_الأزرق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش) وتعود لمنزلها الخاص في العاصمة #سيول بعد أن تودع العاملين هناك.

وقضت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بتأييد تصويت برلماني على مساءلة باك وعزلها بسبب فضيحة استغلال نفوذ هزت الأوساط السياسية وقطاع الأعمال في #كوريا_الجنوبية.

وستجري انتخابات رئاسية في التاسع من مايو/أيار لاختيار خلف لباك، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين سيختارون التغيير بانتخاب رئيس من التيار الليبرالي بما يضع نهاية لحكم المحافظين في #كوريا والذي استمر تسع سنوات.

وأبرز المرشحين هو مون جاي إن المحامي الحقوقي الذي كان من أبرز مساعدي الرئيس السابق روه مو هيون الذي ينادي بضرورة التواصل مع كوريا الشمالية.

كلمات دالّة

#رئيسة كوريا الجنوبية, #باك جون هاي, #باك, #البيت الأزرق, #سيول, #كوريا الجنوبية, #كوريا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر