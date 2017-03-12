رئيسة كوريا الجنوبية "المخلوعة" تغادر مجمع الرئاسة

من المقرر أن تغادر #رئيسة_كوريا_الجنوبية المعزولة #باك_جون_هاي "مجمع البيت الأزرق" الرئاسي مساء اليوم الأحد، حسب ما أكدته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت الوكالة إن #باك ستغادر #البيت_الأزرق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش) وتعود لمنزلها الخاص في العاصمة #سيول بعد أن تودع العاملين هناك.

وقضت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بتأييد تصويت برلماني على مساءلة باك وعزلها بسبب فضيحة استغلال نفوذ هزت الأوساط السياسية وقطاع الأعمال في #كوريا_الجنوبية.

وستجري انتخابات رئاسية في التاسع من مايو/أيار لاختيار خلف لباك، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين سيختارون التغيير بانتخاب رئيس من التيار الليبرالي بما يضع نهاية لحكم المحافظين في #كوريا والذي استمر تسع سنوات.

وأبرز المرشحين هو مون جاي إن المحامي الحقوقي الذي كان من أبرز مساعدي الرئيس السابق روه مو هيون الذي ينادي بضرورة التواصل مع كوريا الشمالية.