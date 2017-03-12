رئيس الوزراء التركي: ردنا على هولندا سيكون شديداً

قال رئيس الوزراء التركي #بن_علي_يلدرم ، اليوم الأحد، إن أنقرة سترد "بأشد الطرق" على منع #السلطات_الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي في روتردام ومنعها وزير الأسرة من دخول القنصلية التركية في #روتردام.

وأضاف في بيان: "تقدمنا باحتجاج شديد اللهجة على هذا الإجراء وأبلغنا السلطات الهولندية أنه سيكون هناك رد بأشد الطرق... سنرد بالمثل على هذا التصرف غير المقبول".

واندلعت أزمة دبلوماسية بين أنقرة ولاهاي بعدما منعت الأخيرة وزير الخارجية التركي #مولود_تشاوش_أوغلو من الهبوط بطائرته في أراضيها للمشاركة في تجمع مؤيد للرئيس التركي رجب طيب #أردوغان.

وأثار قرار لاهاي غضب الرئيس التركي الذي اعتبر أنه يذكّر بممارسات "النازية"، ما دفع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى الرد عليه واصفاً تصريحاته بأنها "مجنونة وغير لائقة".

وبينما كانت الوزيرة في طريقها إلى ألمانيا، كانت الشرطة في روتردام تفرق بالقوة آلاف #المتظاهرين_الأتراك الذين تجمعوا للاحتجاج على موقف لاهاي من مسؤولي بلادهم.