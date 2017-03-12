شاهد.. لحظة ترحيل السلطات الهولندية للوزيرة التركية

أظهر مقطع فيديو قصير، نشره الصحافي التركي براق دوغان على حسابه في "تويتر"، لحظة ترحيل السلطات الهولندية لوزيرة الأسرة التركية #فاطمة_بتول_صيان_قايا إلى الحدود الألمانية، بعد منعها من توجيه كلمة لحشد من أنصار الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان.

وكانت #الشرطة_الهولندية احتجزت #وزيرة_الأسرة_التركية في مدينة #روتردام ورفضت دخول موكبها إلى #هولندا، وفق ما أوردت مصادر إعلامية محلية.

وأضافت المصادر أن السلطات الهولندية أعلنت وزيرة الأسرة التركية "أجنبية غير مرغوب فيها"، وطردتها باتجاه الحدود الألمانية.

Biz de nene hatunlar biter mi sandınız! pic.twitter.com/eZDjMzWZv1 — Burak Doğan (@doganburak29) March 11, 2017

واندلعت أزمة دبلوماسية بين أنقرة ولاهاي بعدما منعت الأخيرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو من الهبوط بطائرته في أراضيها للمشاركة في التجمع المؤيد لأردوغان.

وأثار قرار لاهاي غضب الرئيس التركي الذي اعتبر أنه يذكّر بممارسات "النازية"، ما دفع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إلى الرد عليه واصفاً تصريحاته بأنها "مجنونة وغير لائقة".

وبينما كانت الوزيرة في طريقها إلى ألمانيا، كانت الشرطة في روتردام تفرق بالقوة آلاف #المتظاهرين_الأتراك الذين تجمعوا للاحتجاج على موقف لاهاي من مسؤولي بلادهم.