مخابرات بريطانيا تحذر الأحزاب من تهديد إلكتروني روسي

طلبت وكالة مخابرات بريطانية من #الأحزاب_البريطانية حماية نفسها من هجمات #قرصنة_إلكترونية محتملة مستشهدة بمزاعم قالت إن متسللين روسا حاولوا التأثير العام الماضي على #الانتخابات_الرئاسية_الأميركية.

وقال مركز #الأمن_الإلكتروني الوطني، وهو جزء من "وكالة مقرات الاتصالات الحكومية" وهي وكالة #مخابرات، إنه كتب لزعماء الأحزاب السياسية لعرض المساعدة بتقوية أمن شبكاتهم، مؤكداً بذلك تقريرا نشرته صحيفة "صنداي تايمز".

وقالت الصحيفة إن #كيران_مارتين رئيس المركز وجّه رسالة لأحزاب #بريطانيا جاء فيها: "ستكونون على دراية بتغطية الأحداث في الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى لتذكرنا بعمل عدائي محتمل ضد النظام السياسي البريطاني".

وأضافت الرسالة "الهجمات ضد عمليتنا الديمقراطية تتخطى (الأحزاب السياسية) ويمكن أن تشمل هجمات على البرلمان ومكاتب الدوائر الانتخابية والمراكز البحثية وجماعات الضغط وحسابات #البريد_الإلكتروني لأفراد".

وقال المركز لوكالة "رويترز" إنه كتب للأحزاب بشأن الموضوع لكنه لم يؤكد أن التهديد الأساسي للأمن الإلكتروني مصدره #روسيا.

ولدى سؤاله عن التقرير، قال وزير الخارجية #بوريس_جونسون : "لا أدلة لدينا على تورط #الروس فعليا في محاولة تقويض عمليتنا الديمقراطية في الوقت الراهن".

وتابع قائلا لبرنامج "بيستون أون صنداي" على محطة "آي. تي. في": "لكن ما لدينا عليه الكثير من الأدلة هو أن الروس قادرون على فعل ذلك. ولا شك في أنهم كانوا يلجأون لكل أنواع الألاعيب القذرة".