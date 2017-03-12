هولندا تريد التهدئة.. وتركيا تصعد من لهجتها

بينما تؤكد #هولندا سعيها للتهدئة مع #تركيا بعد الأزمة التي خلفتها منع طائرة وزير الخارجية التركي من الهبوط في الأراضي الهولندية وترحيل وزيرة الأسرة التركية من روتردام، تصعد #أنقرة من لهجتها تجاه #امستردام.

هولندا: سنكون الطرف الأكثر تعقلاً

وأعلن #رئيس_الوزراء_الهولندي #مارك_روته اليوم الأحد أنه سيفعل كل شيء لنزع فتيل المواجهة الدبلوماسية مع تركيا والتي وصفها بأسوأ أزمة تشهدها بلاده في سنوات.

وقال #روته : "لم أشهد ذلك من قبل لكننا نريد أن نكون الطرف الأكثر تعقلا.. إذا صعدوا سنضطر للرد لكننا سنفعل كل ما في سلطتنا للتهدئة". إلا أنه شدد على أن "هولندا لن تسمح بأن يبتزها أحد".

وأضاف أن ما فعلته بلاده يقع في إطار حقها لمنع التجمعات التركية لأنها تشكل تهديدا للنظام العام.

اردوغان: ستتعلم هولندا معنى الدبلوماسية

من جهته، أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اليوم في كلمة أثناء مراسم لتوزيع جوائز في اسطنبول أن هولندا "ستدفع ثمن تصرفاتها ضد الوزيرة التركية"، مضيفاً: "السلطات الهولندية ستتعلم ما هو معنى الدبلوماسية".

وتابع أردوغان: "كنت أظن أن النازية انتهت في أوروبا لكن الحقيقة أنها استيقظت اليوم"، معتبراً أنه "من حق أي وزير تركي الذهاب إلى أي بلد للقاء دبلوماسيي بلاده". كما حذّر اردوغان من أن الجالية التركية لن تغادر هولندا بل ستتوسع هناك.

بدوره، قال #وزير_الخارجية_التركي مولود #تشاووش_أوغلو اليوم الأحد إن بلاده ستستمر في اتخاذ إجراءات ضد هولندا إلى أن تعتذر عن الخلاف الدبلوماسي بين البلدين وحتى الاعتذار لن يكون كافيا.

وتحدث تشاووش أوغلو للصحفيين في فرنسا قبل حضوره لقاء عاما في مدينة ميس بشمال شرق البلاد، فقال إن تركيا ستنتظر لترى إذا كانت الدول الأوروبية ستعبر عن انتقادها "للفعل الفاشي" من هولندا. وشدد على أن تصرفات هولندا ستكون لها عواقب.

وقال أوغلو: "هولندا التي تسمى عاصمة الديمقراطية وأقول هذا بين علامتي اقتباس لأنها بشكل فعلي عاصمة الفاشية".

وبدأت الأزمة بين البلدين أمس السبت حين حاولت تركيا إرسال وزير خارجيتها إلى هولندا لعقد لقاء جماهيري مع المهاجرين #الأتراك الهولنديين دعما لحملة ترويج لتعديلات دستورية ستطرح في استفتاء لمنح الرئيس رجب طيب #اردوغان صلاحيات جديدة. ورفضت هولندا التي طلبت من الوزير عدم الحضور منح طائرته الإذن بالهبوط.

وفي وقت لاحق من ذات اليوم وصلت وزيرة الأسرة التركية من ألمانيا وحاولت مخاطبة حشد كبير في #روتردام فأوقفتها الشرطة الهولندية وأعلنتها شخصا غير مرغوب فيه واقتادتها للحدود الألمانية.