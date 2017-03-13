اختفاء خبيرين دوليين في الكونغو

أعلن متحدث باسم #الأمم_المتحدة، الاثنين، أن مسؤولين يعملان في المنظمة اختفيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى أن قوات حفظ السلام الدولية تبحث عنهما.

وقال بيان للحكومة في #الكونغو إن مايكل شارب، وهو أميركي، وزايدا كاتالان، وهي سويدية، "وقعا في يد قوى سلبية لم يتم تحديدها بعد"، إلى جانب أربعة مواطنين من الكونغو كانوا معهما قرب قرية نجومبي.

وشارب وكاتالان عضوان في فريق من الخبراء عينه الأمين العام للأمم المتحدة لمراقبة #انتهاكات جمهورية الكونغو الديمقراطية للعقوبات التي فرضها #مجلس_الأمن الدولي.