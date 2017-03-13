الطقس يؤجل لقاء ميركل – ترمب إلى الجمعة

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أرجئ من الثلاثاء إلى الجمعة بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب شمال شرق #الولايات_المتحدة.

وقال شون سبايسر، المتحدث باسم #البيت_الأبيض "تحادث الرئيس مع المستشارة الألمانية، واتفقا على إرجاء اللقاء بسبب سوء الأحوال الجوية".

ولم يتم الكشف عن المسائل التي ستناقش خلال هذا الاجتماع، لكن الحكومة الألمانية سبق أن أعلنت أنه "سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف المواضيع الثنائية والدولية وحلف شمال الأطلسي".

ووافقت #ميركل على الذهاب إلى واشنطن بصفتها ممثلة للاتحاد الأوروبي الذي قلل ترمب من أهميته في السابق، حتى إنه أعرب عن الأمل في أن يكون خروج بريطانيا منه مثالاً يحتذى به.