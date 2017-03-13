الناتو يدعو لنزع فتيل الأزمة بين تركيا والدول الأعضاء

دعا أمين عام #حلف_شمال_الأطلسي "ناتو" جينز ستولتنبورغ، اليوم الاثنين، #تركيا و #الدول_الأوروبية ، أعضاء الحلف، إلى تفادي #التصعيد بعد زيادة التوتر بين أنقرة وأمستردام، فيما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى "تجنب التصريحات المبالغ بها".

يأتي ذلك فيما قال عمر غليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا، اليوم الاثنين، إن بلاده "ستفرض عقوبات بالتأكيد" ضد هولندا دون الإفصاح عن تفاصيل، فيما يستمر #خلاف_دبلوماسي بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، بسبب الحملات السياسية التي تريد أنقرة تنظيمها في الخارج.

وقال الرئيس رجب طيب #أردوغان ، الذي يسعى لحشد التأييد في أوساط الأتراك للموافقة على تعديلات دستورية تمنحه صلاحيات أوسع، إن #هولندا تتصرف مثل "جمهورية موز"، ويجب أن تواجه #عقوبات بسبب منعها اثنين من الوزراء الأتراك من التحدث في مدينة #روتردام.

من جانبه، حث #الاتحاد_الأوروبي تركيا على "تجنب التصريحات المبالغ بها" في الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن رفض هولندا السماح لوزراء أتراك بالمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أراضيها.

ودعا الاتحاد تركيا إلى "الامتناع عن أي تصريح مبالغ به وأي أفعال من شأنها تصعيد التوتر"، وذلك في تصريح تلته وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا #موغيريني ووقعه المفوض المكلف بسياسة الجوار في الاتحاد الأوروبي #يوهانس_هان.