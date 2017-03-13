قتيل على الأقل بانفجار استهدف حافلة وسط كابول

أوقع #انفجار استهدف #حافلة في وسط #كابول ساعة خروج الموظفين من المكاتب، الاثنين، قتيلا على الأقل وثمانية جرحى، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية.

وغرد المتحدث باسم الوزارة صديق صديقي "تشير المعلومات الأولية إلى مقتل امرأة وسقوط ثمانية جرحى في انفجار عبوة" في حي #تيماني السكني.

وتابع المتحدث أن الاعتداء نفّذ من خلال #عبوة تم تفجيرها عند مرور الحافلة، لكنه لم يحدد الجهة المالكة للحافلة.

ويأتي الانفجار الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، بعد خمسة أيام على هجوم على نطاق واسع أعد له بدقة واستهدف المستشفى العسكري في كابول، ما أوقع 31 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 100 قتيل بحسب شهادات جمعتها وكالة "فرانس برس".