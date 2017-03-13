تركيا تشكو من شرطة روتردام.. وهولندا تحذر رعاياها

قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية إنها استدعت مبعوثا دبلوماسيا هولنديا في أنقرة اليوم الاثنين للشكوى من تصرفات شرطة مدينة روتردام ضد محتجين أتراك مطلع الأسبوع.

وأضافت أن #الخارجية_التركية ذكرت في مذكرة دبلوماسية أن تدخل الشرطة كان غير متناسب ودعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد سوء تصرف الشرطة.

وكانت #الشرطة_الهولندية قد استخدمت الكلاب ومدافع المياه أمس الأحد لتفريق مئات المحتجين الذين لوحوا بالأعلام التركية خارج القنصلية التركية في #روتردام.

فيما دعت #هولندا رعاياها في تركيا إلى التزام الحذر وأصدرت الاثنين تحذيرا لمواطنيها في تركيا، داعية إياهم إلى التزام الحذر في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية موجه للمواطنين الهولنديين "منذ 11 آذار/مارس 2017 حدثت توترات دبلوماسية بين تركيا وهولندا. ندعوكم إلى التزام الحذر في أنحاء #تركيا وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة."