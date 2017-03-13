خطف 8 موظفين بمؤسسة خيرية أميركية في جنوب السودان

قال متحدث عسكري اليوم الاثنين إن متمردين من #جنوب_السودان خطفوا 8 موظفي مساعدات محليين يعملون لدى مؤسسة #ساماريتانز_بيرس الخيرية الأميركية.

وأشار المتحدث إلى أن المتمردين يطالبون بتوصيل مساعدات لمنطقتهم في مقابل الإفراج عن المخطوفين في الوقت الذي يتزايد فيه استخدام سلاح التجويع في الحرب.

وقال البريجادير جنرال #لول_رواي_كوانج لرويترز إن عمال الاغاثة اختطفوا من قرية على مقربة من #مينديت على بعد 680 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من #جوبا.

وأضاف "هاجم المتمردون وخطفوا ثمانية موظفين محليين من #ساماريتانز_بيرس ويحتجزونهم لطلب فدية. طلبوا أن تنقل المنظمة المساعدات لهم." ولم يتسن الحصول على تعليق من #المنظمة_الخيرية_الأميركية.

وقال كوانج إن الاشتباكات بين الجيش والمتمردين أسفرت عن مقتل 23 شخصا على الأقل وجرح 56 في المنطقة عينها يوم الأحد، مشيرا إلى أن المقاتلين هاجموا مواقع حكومية وسرقوا المنازل وأضرموا النيران فيها في ولاية بيه الغنية بالنفط.

وقال "هاجموا موقعنا يوم الأحد. ردت قواتنا مدافعة عن نفسها وتمكنت من صد المهاجمين." ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم المتمردين.