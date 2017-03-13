13 قتيلاً بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

قالت الشرطة الصومالية وأجهزة طبية إن سيارة ملغمة انفجرت قرب فندق في شارع مزدحم بالعاصمة #مقديشو الاثنين، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً على الأقل بعد ساعات من انفجار آخر أودى بحياة سائق حافلة صغيرة حاول اقتحام نقطة تفتيش.

وذكرت #الشرطة أن الانفجار ألحق أضراراً بمنزل مجاور في شارع مكة المكرمة لكنه لم يدمر هدفه وهو الفندق.

وقال عبد القادر عبد الرحمن، مدير جهاز إسعاف ممول من جهات للإغاثة لرويترز "حملنا 13 قتيلاً و 14 آخرين مصابين. قد يرتفع عدد القتلى مجدداً".

وأعلن متحدث باسم حركة #الشباب الصومالية المسؤولية عن الهجوم.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب، المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة لرويترز عبر الهاتف "نقف وراء انفجار شارع مكة المكرمة. قتلنا 17 شخصاً، من بينهم مسؤولون كبار من الجيش وقوات الأمن ونواب سابقون".

وفي وقت سابق قال نور عثمان، وهو ضابط في #الشرطة_الصومالية لرويترز، إن حافلة صغيرة انفجرت قبل ذلك بساعات بعد أن أطلقت الشرطة النار عليها عقب رفض السائق التوقف لدى اقترابه من نقطة تفتيش في العاصمة. وأضاف أن السائق قتل وأصيب اثنان من المارة.

وأوضح أنه "أطلق شرطي في نقطة تفتيش النار على الحافلة الصغيرة المسرعة. انفجرت وقتل مقاتل حركة الشباب الذي كان يقودها".