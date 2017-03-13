مئات الجنود الصوماليين يحتجون بمقديشو لعدم صرف رواتبهم

بدأ مئات #الجنود إضراباً في #العاصمة_الصومالية اليوم الأحد وأغلقوا طرقاً وأجبروا متاجر ومطاعم على إغلاق أبوابها احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم، وهو ما يمثل تحدياً للرئيس الجديد محمد عبد الله محمد الذي تعهد بهزيمة #حركة_الشباب المتطرفة.

ورأى شهود من رويترز جنوداً كان البعض منهم مسلحين يوقفون حركة المرور في عدة مواقع بما في ذلك طريقان رئيسيان وعند تقاطعين.

وعند تقاطع (كيه5) أمر جنود عُزًل المتاجر والمطاعم بالإغلاق وأغلق الجنود شارعاً رئيسيا هو شارع #مكة_المكرمة بسيارة نصف نقل تحمل مدفعا مضادا للطائرات.

كما قال المسؤول العسكري النقيب علي عثمان لرويترز إن الجنود كانوا يحتجون لتذكرة الرئيس بالوعد الذي قطعه خلال حملته الانتخابية بسداد كل المتأخرات.

وأضاف عثمان "انتخب في فبراير والآن نحن في منتصف مارس فنظمنا #مظاهرة_سلمية لتذكرة الرئيس بوعده لأنه لم يدفع لنا (رواتبنا)".

ويقول مسؤولون عسكريون إن #الجيش_الصومالي قوامه 40 ألف فرد في #مقديشو والمناطق المحيطة بها. وتدفع المناطق شبه المستقلة خارج العاصمة رواتب قواتها.

ويتكرر تأخر صرف الرواتب مما يؤدي لانخفاض الروح المعنوية ويهدد الحرب على #المتطرفين.

وقال نور وهو رائد اكتفى بذكر المقطع الأول من اسمه "اكتشف الجنود أنهم لم يصرفوا أجورهم عن 15 شهرا بسبب الفساد" ولم يذكر المزيد من التفاصيل.