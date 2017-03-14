مداهمات وغلق مسجد تردد عليه منفذ هجوم برلين

داهمت السلطات الألمانية اليوم الثلاثاء، شققا مرتبطة بمسجد في مدينة هيلدشايم تردد عليه التونسي #أنيس_العامري الذي رفض طلب اللجوء الخاص به واقتحم سوقاً لعيد الميلاد في #برلين في ديسمبر/كانون الأول مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقالت وزارة الداخلية بولاية #سكسونيا السفلى الألمانية إن أكثر من 300 من أفراد الشرطة فتشوا شقق ثمانية أشخاص وأغلقوا المسجد والمؤسسة التي تديره قائلة إنه يجند الشبان المسلمين للانضمام إلى متطرفي تنظيم #داعش في #العراق و #سوريا.

وقال وزير داخلية الولاية بوريس بيستوريوس "حظر المؤسسة يحطم بؤرة ساخنة في المشهد المتطرف في ألمانيا."

وداهمت السلطات المسجد في صيف 2016 للاشتباه بأنه ينشر التطرف بين المسلمين ويشجعهم على السفر إلى مناطق الصراع في سوريا والعراق.

واعتقل مفكر إسلامي عراقي في نوفمبر/تشرين الثاني بتهمة إدارة خلية تجنيد لصالح داعش وكان يلقي خطبا في المسجد الذي يقع في #هيلدشايم على بعد نحو 280 كيلومترا غربي برلين.