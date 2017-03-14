كوريا الشمالية تحذر أميركا من "هجمات بلا رحمة"

حذرت #كوريا_الشمالية، #الولايات_المتحدة، الثلاثاء، من هجمات "بلا رحمة" إذا ما انتهكت مجموعة حاملة طائرات أميركية تقودها السفينة الحربية #كارل_فينسن التي تشارك في مناورات عسكرية مع قوات كوريا الجنوبية سيادتها أو كرامتها.



وأكدت كوريا الشمالية أن وصول المجموعة الأميركية الضاربة جزء من "مخطط متهور" لمهاجمتها.

وأثارت بيونغ يانغ انزعاج جيرانها بتجربتين نوويتين وإطلاق سلسلة من #الصواريخ منذ العام الماضي.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية وهي وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية : "إذا خدشوا ولو جزء من سيادة وكرامة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) فإن جيشها سيشن ضربات بلا رحمة وفائقة الدقة من البر والجو والبحر ومن تحت الماء".



وأضافت الوكالة: "في يوم 11 مارس وحده حلقت كثير من الطائرات المتمركزة على حاملة طائرات العدو على طول مسار بالقرب من الأجواء والمياه الإقليمية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لبدء مناورات لإسقاط قنابل وشن هجمات على الأرض تستهدف جيشها".





وأوضح متحدث باسم البحرية الأميركية أن السفينة كارل فينسن في مهمة عادية مقررة في المنطقة ستشارك خلالها في #مناورات_عسكرية مع قوات #كوريا_الجنوبية الحليفة.



وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي 4 صواريخ باليستية سقطت في البحر قبالة ساحل اليابان ردا على المناورات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والتي تعتبرها كوريا الشمالية تحضيرا للحرب.



وبدأت المناورات المشتركة الكبيرة بين القوات الكورية الجنوبية والأميركية التي وصفت بأنها ذات طابع دفاعي في أول مارس/ آذار.



وشارك في مناورات العام الماضي نحو 17 ألف جندي أميركي وأكثر من 300 ألف جندي من كوريا الجنوبية. وأفادت كوريا الجنوبية إن حجم القوات التي تشارك في #مناورات هذا العام ستكون مماثلة.