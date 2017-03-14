ماليزيا وأستراليا ستتبادلان المعلومات بشأن المتشددين

قال وزير ماليزي كبير اليوم الثلاثاء إن ماليزيا وأستراليا ستتبادلان معلومات المخابرات بشأن المتشددين في جنوب شرق آسيا في الوقت الذي يستعد فيه البلدان الحليفان لاحتمال عودة مسلحي داعش من العراق.

واستعادت القوات العراقية، بدعم من التحالف الأميركي، 30 في المئة من غرب الموصل من متشددي داعش في عملية عسكرية بدأت في أكتوبر/تشرين الأول بهدف طرد التنظيم من آخر معاقله في العراق.

وقال هشام الدين حسين وزير الدفاع الماليزي إن نجاح عملية الموصل قد يدفع مئات المتشددين من تنظيم داعش والمتعاطفين معه من جنوب شرق آسيا للعودة إلى بلدانهم.

وقال هشام الدين للصحفيين بعد اجتماع مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب في البرلمان "داعش هي خصم مشترك علينا مواجهته"



وأضاف "إذا نجحت العملية العسكرية في الموصل سنشهد عودة الكثير من المتشددين المتمرسين والمتعاطفين إلى المنطقة خصوصا في ماليزيا

واستراليا وإندونيسيا والفلبين وجنوب تايلاند."



وأشار إلى أن أستراليا وافقت على توفير الدعم التكنولوجي والمعدات في إطار التعامل مع التهديد المتنامي لداعش في المنطقة ولاسيما من جماعة أبو سياف التي أعلنت ولاءها للتنظيم.

واعتقلت ماليزيا أكثر من 250 شخصا بين عامي 2013 و2016 على خلفية صلات محتملة مع داعش.

وقالت الشرطة الماليزية أمس الاثنين إنها اعتقلت سبعة أشخاص بينهم خمسة فلبينيين لصلاتهم المحتملة بداعش.

وكانت ماليزيا قد أعلنت حالة التأهب منذ شن مسلحون عددا من الهجمات في جاكرتا عاصمة اندونيسيا المجاورة في يناير كانون الثاني 2016.

